Record di arrivi all’aeroporto di Olbia in inverno, cresce anche gennaio

I dati all’aeroporto a Olbia.

Cresce a Olbia il numero dei passeggeri all’aeroporto di Olbia, anche nei mesi invernali. Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, a Olbia la crescita dei movimenti nel mese di gennaio è stata del 24,9%, rispetto allo scorso anno.

Passeggeri in crescita anche in inverno.

Nello scalo olbiese a gennaio ci sono stati 748 movimenti e 62.777 passeggeri, attestandosi come il secondo aeroporto della Sardegna. All’aeroporto di Alghero ci sono stati, invece, 543 movimenti, ovvero il -14,4% in meno rispetto al Costa Smeralda. I passeggeri 59.566 nel mese di gennaio, con un calo del 18,5%. Lo scalo gallurese ha, invece, numeri in crescita del 18% e cresce anche nel settore cargo. La città attende la stagione estiva con numeri positivi per quanto riguarda il trasporto aereo.

