Uno spettacolare resort di Porto Rotondo in vendita

A Porto Rotondo va in vendita un noto resort di 3000 metri quadri.

A Porto Rotondo va in vendita un resort con piscina di lusso. E’ finito su Immobiliare.it a 15 milioni di euro, l’oasi verde a pochi metri dalla Costa Smeralda, che ora cambia gestione. Il prestigioso resort è grande 3000 metri quadri ed è meta di turismo esclusivo.

Nell’annuncio sul portale Immobiliare.it si legge che la struttura è “circondata da una folta vegetazione che si estende su una superficie complessiva di un ettaro. Riccamente piantumato con alberi e arbusti tipici della macchina mediterranea, il giardino accoglie una magnifica zona piscina impreziosita da moderne sdraio e tavolini con sedie”.

Il resort è un sogno per molti vacanzieri che ambiscono a godersi le loro vacanze in Gallura circondati dal lusso e dalla natura selvaggia tipica del territorio. Si legge ancora sul portale che: “la struttura principale accoglie due saloni luminosi, due cucine abitabili, cinque camere da letto e quattro bagni. La seconda villa si eleva su due livelli e al suo interno ospita un ampio salone e un bagno al piano terra; al piano successivo troviamo la cucina abitabile, un secondo salone, una camera da letto, un bagno e un bel terrazzo, l’ideale per rilassarsi leggendo un libro all’ombra della meravigliosa vegetazione. La terza villa è composta da un salone luminoso, una cucina abitabile e la riservata zona notte con due camere da letto e due bagni. L’ultima meravigliosa villa accoglie al suo interno un ampio salone, una cucina attrezzata e una comoda zona notte composta da tre camere da letto e due bagni”.



