I lavori vicino lo stagno di Golfo Aranci.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci ha consegnato i lavori dell’intervento denominato “Salvaguardia e valorizzazione della zona umida Quinta Spiaggia“. L’intervento, reso possibile attraverso un finanziamento ottenuto dalla Comunità montana del Monte Acuto e sulla base di un Accordo di programma quadro stipulato con la Presidenza della Regione, consentirà la realizzazione di un percorso pedonale sospeso sullo stagno che consentirà da un lato una migliore fruizione della spiaggia e dall’altro lo sfruttamento dello stagno in chiave ambientale vista la straordinaria presenza di flora e fauna.

“Il camminamento sarà posto al lato della sede stradale ed in prossimità dello stagno – spiega il sindaco, Mario Mulas -. I lavori consentiranno di verificare sul posto la presenza di scarichi non autorizzati che rappresentano la ragione della presenza di odori non gradevoli. La valorizzazione e la salvaguardia del nostro ambiente naturale sono azioni imprescindibili per questa amministrazione e continueremo ad investire in questa direzione”.