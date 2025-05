Riapre la “vecchia” stazione di Olbia: come sarà dopo i lavori da 12 milioni

La vecchia stazione di Olbia cambia volto.

Da diversi mesi la vecchia stazione di Olbia è stata oggetto di lavori di ristrutturazione. Ora questi si sono conclusi e il primo giugno riaprirà, con maggiori servizi e più collegamenti. Chi sognava che tutti i servizi fossero traslocati nella nuova stazione Olbia-Terranova dovrà mettersi il cuore in pace: l’investimento per la stazione Olbia San Simplicio è stato di 12 milioni di euro.

Potenziata la linea Olbia-Golfo Aranci.

La “vecchia” stazione riaprirà con un nuovo look, ma anche con il collegamento Olbia-Golfo Aranci maggiormente poteziato. Saranno riattivati i collegamenti ferroviari del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulla linea con 20 treni che circoleranno lungo la linea ferroviaria che collega il centro gallurese con alcune spiagge golfoarancine. I nuovi collegamenti però saranno stagionali: circoleranno tutti i giorni fino al 30 settembre.

L’immobile della stazione.

L’immobile della stazione, che risale alla fine dell’Ottocento, è stato oggetto di alcuni interventi di riqualificazione. Al momento si sono concluse le indagini per la bonifica da ordigni bellici che sono stati trovati nell’area e si sta lavorando per il sottopasso che partirà dalla stazione fino a via Gabriele d’Annunzio e sarà coperto da una pensilina.

Il sottopasso e gli spazi esterni.

Questo sottopasso permetterà ai passeggeri di accedere più facilmente alla stazione. Prima del sottopasso, infatti, l’unico modo per raggiungerla era soltanto da Corso Umberto. Il progetto prevede, inoltre, l’innalzamento dei due marciapiedi delle banchine per agevolare la salita/discesa dal treno, una nuova distribuzione dei percorsi di accessibilità e la realizzazione di un’area pedonale.

Cambierà anche l’area davanti all’ingresso della stazione, che sarà circondata da verde pubblico e un piazzale. Anche l’area di via Gabriele d’Annunzio cambierà volto e sarà probabilmente abbattuto il muro dove fino a poco tempo fa c’erano i cartelloni pubblicitari.

Lavori in corso anche a Golfo Aranci.

I cantieri proseguiranno anche nei prossimi mesi e si procederanno per fasi, permettendo ai viaggiatori di continuare a utilizzare gli spazi e limitando al minimo i disagi. Sono in corso anche lavori alla stazione di Golfo Aranci, dove sono stati sostituiti binari, traverse e deviatoi e rinnovati i sistemi di segnalamento per rendere l’infrastruttura ferroviaria più efficiente e affidabile, adatta a garantire un servizio migliore. Semplificate anche le operazione di carico/scarico navi.

