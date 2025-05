Nel distributore Conad a Olbia apre il primo market aperto h24

TuDay Conad apre a Olbia.

Il prossimo sabato 31 maggio, apre a Olbia, un negozio TuDay Conad completamente innovativo unico nel suo genere, situato all’interno di una moderna stazione di servizio. Si tratta di un punto vendita progettato per offrire massima flessibilità, accessibilità e qualità, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pensato per soddisfare ogni esigenza quotidiana in qualunque momento, del giorno o della notte.

Il punto vendita nasce in una posizione strategica della città, nella S.S. 125 presso la stazione di servizio Conad Self 24, e si inserisce in un contesto polifunzionale che coniuga praticità, servizi e gusto: qui trovano spazio anche un autolavaggio self-service di ultima generazione e un nuovissimo bar ristorante pasticceria-tabacchi a insegna TrediciZeroUno, marchio già sinonimo di eccellenza artigianale in Sardegna.

Questa nuova apertura rappresenta un’evoluzione concreta del concetto di prossimità, combinando in un unico spazio servizi essenziali, prodotti freschi e pronti al consumo, eccellenze enogastronomiche locali e un servizio continuo senza interruzioni.

”Siamo davvero orgogliosi di inaugurare a Olbia un punto vendita TuDay Conad all’interno di una stazione di servizio così innovativa.’’ – dichiara Franco Fois, socio Conad e Presidente di Insieme srl, l’azienda che gestisce l’intera struttura – ‘’Questo progetto rappresenta un modello di prossimità evoluta, capace di rispondere con rapidità e qualità a svariate esigenze quotidiane, dalle piccole spese all’acquisto d’emergenza o alla pausa veloce. È un luogo pensato per semplificare la vita di chi è in movimento, sempre accessibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro motto è ‘Everything you need, anytime you need’ (Tutto ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno), e con questa apertura vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza al territorio, nel segno della qualità, dell’attenzione alla persona e dello spirito di comunità”.

Conad è presente da tempo sul territorio olbiese con tutti i suoi format distributivi, contribuendo a soddisfare i bisogni quotidiani di residenti e visitatori. Con questa nuova apertura, l’insegna rafforza ulteriormente la propria vicinanza alla città e ai suoi cittadini, consolidando la propria presenza in un contesto strategico. Olbia, città moderna, dinamica, in continua evoluzione e a forte vocazione turistica e internazionale, non poteva che essere il teatro ideale per un progetto così innovativo, pensato per accompagnare stili di vita contemporanei, ritmi flessibili e nuove abitudini di consumo.

