Auto ribaltata al bivio per Enas.

Auto ribaltata, questo pomeriggio, lungo la strada statale 597 al bivio per Enas nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura intorno alle 17.

Sul posto ha operato personale sanitario del 118 che ha trasferito il contuso in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione e se la caverà con diversi giorni di cure. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Al loro arrivo, il ferito era già fuori dall’auto.

(Visited 670 times, 34 visits today)