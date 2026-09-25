Sventato furto ai danni di turisti a San Pantaleo, bottino da 10 mila euro

Furto in un’auto a San Pantaleo.

Un furto ai danni di turisti è stato sventato a San Pantaleo, a Olbia, con l’arresto in flagranza di tre persone. È accaduto nel pomeriggio del 24 settembre 2026, quando i Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo hanno scovato tre malviventi nel borgo dopo un colpo contro un’auto. I ladri sono stati colti subito dopo aver svaligiato un’auto a noleggio appartenente a un gruppo di turisti impegnati a visitare il mercato settimanale.

L’arresto.

I tre sospetti, dopo aver infranto un finestrino del veicolo in sosta, si erano appropriati di bagagli, dispositivi elettronici, telefoni e passaporti per un valore complessivo superiore ai 10mila euro, un bottino che avrebbe causato gravi disagi e bloccato il prosieguo della vacanza delle vittime. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di rintracciare i responsabili e recuperare l’intera refurtiva, subito restituita ai legittimi proprietari; al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

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