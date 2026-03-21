Accordo tra Abbanoa e il Comune di Olbia per i nuovi ingterventi

Il presidente del Cda di Abbanoa, Giuseppe Sardu, ha concordato un piano straordinario di interventi con il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

Il piano straordinario di Abbanoa per Olbia

“Le squadre di Abbanoa saranno impegnate in tempi rapidi in una campagna straordinaria di ripristini del manto stradale nel quale sono stati effettuati interventi di manutenzione sulle condotte idriche e fognarie”. È questo l’’impegno che il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu ha preso con il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Che ha chiesto uno sforzo straordinario per il ripristino del manto stradale in condizioni ottimali. La città di Olbia, negli ultimi mesi, ha visto una straordinaria attività di efficientamento e sostituzione delle condotte idriche, di quelle fognarie e dei pezzi speciali di raccordo. Un impegno che ha permesso un forte rinnovo delle infrastrutture della città gallurese. Con un importante risparmio di risorsa idrica, una maggiore garanzia di tutela ambientale e un aumento della qualità del servizio”.

Insieme all’amministrazione comunale si sta procedendo in questi giorni a valutare le priorità di intervento. Per stilare il piano di intervento del rifacimento del manto stradale nel quale si è scavato.

Gli interventi a Olbia

Tre le linee di finanziamento utilizzate per Olbia: Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione), Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), e interventi di manutenzione straordinaria direttamente finanziati dai fondi di bilancio di Abbanoa

FSC. Grazie ad un finanziamento di 4.650.000 euro c’è stata la riqualificazione della rete idrica consistente nella sostituzione integrale delle condotte e degli allacci, nella dismissione delle vecchie tubature e nell’ingegnerizzazione della rete. L’intervento ha riguardato circa 30 diverse strade cittadine, nelle zone di Via Ammanniti, Via G. L. Bernini, Vie Donatello e F. Borromini, Via G. Amadeo, Via Michele Moro, Via Nuova, Via Svizzera, Via Biella, Via Imperia, Via Cosenza, Nodo A – OLBIA NORD (Incrocio via Aldo Moro angolo via Ciro Menotti), Nodo B – OLBIA SUD DEPURATORE (Incrocio tra Vie Tre Venezie e Frau), Via Svizzera, Via Ferrara, Via B. Rossetti, Via Leonardo Da Vinci e Via Svezia. Un secondo lotto ha riguardato invece Via Vela, Via Rossellini, Via della Quercia, Via Fellini, Via De Sica, Via Briosco, Via Bramante, Via Borsellino, Via Bonaventura, Via Vittone e Via Talenti (ancora da realizzare).

I fondi Pnrr

Pnrr. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna”, tra cui Olbia, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi PNRR del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per quanto riguarda il cantiere di Olbia, interessato circa un chilometro e mezzo di reti idriche. Con la posa di nuove condotte con un investimento dedicato di circa un milione di euro. Le strade nelle quali Abbanoa è intervenuta sono via Gran Bretagna, via Belgio, via Brindisi, via Reggio Emilia, via Campobasso, via Alessandria, via La Spezia, via Verga e via Leopardi.



Manutenzioni straordinarie. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati con i fondi di bilancio di Abbanoa, investiti complessivamente circa un milione di euro. Gli interventi sono stati coordinati direttamente dai tecnici del Distretto 7, competente per la Gallura, del settore Distribuzione di Abbanoa. Sono state sostituite le condotte idriche in via Torino (tratto tra via Padova e via Pisa) e le condotte fognarie nelle vie Mozart, del Melograno, Caltanisetta e Siena. A questi si aggiungono gli interventi di manutenzioni ordinarie (riparazioni) che hanno riguardato diverse strade del centro e delle frazioni.

Mezzo milione per Colcò

Colcò. Come concordato con l’amministrazione comunale, in un’ottica di riqualificazione della zona, a metà aprile inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria dell’intero fabbricato Abbanoa di Colcò che ospita sia gli uffici del Distretto che l’omonimo impianto di potabilizzazione . L’importo dei lavori è di mezzo milione di euro. Gli interventi riguarderanno la riqualificazione di tutte le facciate, la sostituzione degli infissi e il rifacimento dell’intera copertura dell’edificio. I lavori saranno conclusi all’inizio dell’anno prossimo.

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