La denuncia di Pili.

Mauro Pili, il leader di Unidos denuncia la preoccupante situazione della discarica Spiritu Santu, a pochi chilometri da Murta Maria a Olbia. Vengono conferiti camion carichi di rifiuti sia nelle discariche di Olbia e che di Carbonia. Al nord dell’isola sono stati fotografati i camion della ditta Ucciero Ambiente di Caserta. Vengono scaricati i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti fognari delle regioni Campania e Lazio.

“Sardegna discarica di rifiuti di ogni genere per Campania e Lazio, nelle discariche dell’isola si sta consumando l’ennesimo affronto ambientale– afferma Pili- In silenzio, con contratti nascosti a tutti, la Sardegna sta diventando nuovamente una discarica di rifiuti della Campania, in particolar modo delle società di Caserta che stanno realizzando un vero e proprio traffico di immondizia di ogni genere proveniente dalla terra dei fuochi”.

Parole dure quelle del leader di Unidos che chiede spiegazioni e interventi immediati da parte delle autorità. “Si tratta di fatti gravissimi registrati nelle ultime ore in Sardegna che costituiscono la prova evidente di quanto sta accadendo nel perverso sistema dello smaltimento dei rifiuti”, denuncia Pili.

Il leader Pili ha rese pubbliche delle foto che vogliono testimoniare la presenza dei camion in arrivo da Caserta che scaricano nella discarica del consorzio industriale di Olbia. La discarica di Olbia, dichiarata da tempo esaurita, non solo continua ad essere utilizzata dalla De vizia per lo smaltimento di rifiuti di circa 14 comuni ma adesso si scopre essere utilizzata anche da camion provenienti da Caserta.

“Non solo rifiuti di ogni genere trasportati ad Olbia ma anche fanghi di depurazione provenienti dal Lazio. Questo traffico deve essere bloccato senza se e senza ma. Aver concepito la Sardegna come la discarica per rifiuti da altre regioni è inaccettabile e questo scandalo va contrastato in ogni modo“, conclude il leader Pili. Serve un’immediata azione che metta sotto tutela la Sardegna e che chiarisca la natura di questi rifiuti.

(Visited 116 times, 120 visits today)