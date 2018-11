Siringhe lasciate per terra.

Giorni fa alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di siringhe in Piazza Nassirya a Olbia. La preoccupazione era che, ancora una volta, l’area fosse luogo di siringhe gettate per terra, abbandonate sul marciapiede.

Purtroppo non si tratta di una novità perché già nel passato più o meno recente questa zona era stata presa come punto di riferimento dai tossicodipendenti. E’ meglio, senza allarmismi, stare attenti a non raccogliere nulla da terra e a controllare dove mettono le mani i propri figli soprattutto se piccoli.

