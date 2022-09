Le due bellissime di Olbia e Arzachena che si sfideranno per Miss Italia

Si sfideranno tra le 9 “miss” della Sardegna alle prefinali.

Una è di Arzachena e l’altra è di Olbia, due delle 9 prefinaliste sarde del concorso di bellezza di “Miss Italia”, che sono convolate a Fano per le prefinali del concorso, che si terranno da questa sera fino a domenica 19 settembre.

E’ olbiese Jessica Molino, ventenne di Olbia, studentessa all’Università di Sassari, con la fascia “Miss Rocchetta Bellezza Sardegna” nelle selezioni che si sono svolte a Osini, in provincia di Nuoro. L’altra concorrente viene da Porto Cervo e si chiama Carolina Vinci. Ha 23 anni, studia all’Accademia Internazionale del Teatro e si è aggiudicata nelle selezioni il titolo “Miss Sport Givova Sardegna 2022. Per loro, come per altre in gara, si apre la possibilità di arrivare in finale e diventare la nuova Miss Italia. Biondissima, occhi azzurri oggi una, mora l’arzachenese, attenderanno con trepidazione la prima serata di stasera.

Per loro si sono aperte le prefinali del concorso di bellezza più longevo di tutti e comincia il sogno di essere incoronata come la “più bella d’Italia”. Sono infatti 9 le bellissime ragazze che vengono dalla Sardegna, una di queste si è appena aggiudicata la fascia di “Miss Sardegna”. Si chiama Matilde Soro ha 18 anni e viene da Assemini.

Con loro c’è Martina Simbula, 19 anni, che ha conquistato la fascia di “Miss Eleganza Sardegna” nelle selezioni di Quartu (CA), Federica Murredda, 18 anni, di Decimomannu, prefinalista con il titolo di “Miss Cinema Sardegna” e Monique Cabras, 28 anni di Capoterra con la fascia “Miss Miluna Sardegna“, prefinalista con il titolo di “Miss Miluna Sardegna”. A gareggiare per la finale ci sono anche Marianna Mainas, 20 anni, di San Gavino Monreale con la fascia “Miss Sorriso Sardegna” , Eleonora Cadone, 25 anni, di Alghero, Miss Kissimo Sardegna 2022, Federica Alberghina, 21 anni di San Gavino Monreale, “Miss Social Sardegna 2022”.