Orune e Olbia in lutto per Rina Zizi, l’ex maestra aveva 104 anni

Addio a Rina Zizi.

Si è spenta questa mattina, all’età di 104 anni, l’insegnante orunese Rina Zizi, figura molto conosciuta e stimata nel Nuorese e a Olbia. Nata a Orune, aveva festeggiato lo scorso 21 agosto il suo traguardo, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Per molti anni ha trascorso le estati a Cala Gonone, dove era divenuta una presenza familiare per la comunità e per i turisti. Dal giorno del suo centesimo compleanno, la parrocchia locale aveva l’abitudine di dedicare a Rina un applauso corale durante la Messa: un gesto di riconoscenza e di gioia che si è ripetuto anche quest’anno.

Figlia di insegnanti, fu sposata con Vittorio Maccioni, originario di Ollolai e sindaco di Orune dal 1960 al 1965. La donna era amica di Antonio Pigliaru, che era stato suo compagno di scuola. Anche a Olbia zia Rina era molto stimata: la città sentirà tantissimo la sua assenza.

