I ripetitori telefonici restano in Costa Smeralda, il Tar rigetta il ricorso

I ripetitori telefonici in Costa Smeralda.

Nessun problema per i ripetitori della telefonia mobile installati in Costa Smeralda. Il Tribunale amministrativo della Sardegna, nei giorni scorsi, ha rigettato il ricorso presentato contro il Comune di Arzachena.

Il caso riguarda due antenne attivate davanti a Casa Ghardaia, rispettivamente della Wind Tre e Iliad. Entrambe le compagnie telefoniche hanno i permessi in regola. Ragion per cui il Tar non ha revocato i permessi, così come chiesto dai proprietari della villa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui