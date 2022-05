Il sogno infranto della riqualificazione dell’area a Telti.

Il progetto della riqualificazione dell’ex polveriera di Telti non si farà. La federazione sportiva non ha dato il parere positivo al Comune per realizzare il grande impianto sportivo che sarebbe sorto porte del paese grazie ai fondi del Pnrr.

Il bando è scaduto il 22 aprile scorso e l’amministrazione comunale era interessata a un progetto che prevedeva la riconversione dell’ex campo militare a polo sportivo polivamente. “Non abbiamo potuto partecipare – spiega il sindaco Vittorio Pinducciu -, perché la federazione sportiva purtroppo ha dato la priorità a comuni più grandi del nostro. Quindi non abbiamo presentato richiesta al bando per accedere ai 4 milioni previsti”.

Il Comune aveva incontrato alcune società sportive, il cui interesse era fondamentale per la realizzazione del progetto, ovvero un polo ippico e ciclistico attorno ad un’area di 30 ettari, che attualmente è del Demanio ma su cui l’amministrazione stava scommettendo per la sua valorizzazione.