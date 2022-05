Un nuovo parco a Telti.

L’ex mattatoio di Telti sarà riqualificato con tutta l’area intorno. Il progetto, che sarà realizzato grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), prevede il recupero dell’immobile per la realizzazione di un centro polifunzionale rivolto a giovani e aziende.

Il progetto, che costa 1 milione e 600 euro ed è stato presentato il 14 marzo scorso, promette di rilanciare il paese per renderlo una forza attrattiva per il turismo. In particolare, il mattatoio sito in via Montesori sarà dato a destinazione d’uso a giovani e aziende che vorranno produrre prodotti deco. L’area attorno all’edificio, invece, diventerà un parco con un laghetto e anche una zona pic-nic. “Siamo in attesa di una risposta – dichiara il sindaco Vittorio Pinducciu -, ma il progetto per rilanciare il borgo sta andando avanti”.