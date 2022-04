Un grande progetto per Telti.

Telti a caccia di finanziamenti per un grande progetto alle porte del paese. L’amministrazione comunale sta lavorando per la partecipazione a un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentirà all’ente di ricevere 4 milioni per la realizzazione del progetto.

L’area interessata è quella dove attualmente c’è una ex polveriera di 30 ettari, attualmente proprietà del demanio e in fase di acquisizione da parte del Comune. I tempi sono stretti e il bando è in scadenza il 22 aprile prossimo. “In questi giorni ho fatto un incontro con 2 società che hanno manifestato il loro interesse per realizzare una struttura di quel tipo – spiega il sindaco Vittorio Pinducciu -. Adesso siamo in attesa di trasmettere alcune comunicazioni e se ritengono che l’area possa accogliere quelle attività possiamo presentare il nostro progetto e ottenere i finanziamenti”.

Si tratta di un progetto che porterà benefici al paese e rilanciarlo come destinazione turistica, attraverso l’accoglienza di manifestazioni a carattere mondiale. I dettagli di cosa sarà realizzato nell’ex polveriera saranno svelati più avanti.