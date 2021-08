Il bollettino sul rischio incendi della Protezione civile.

Resta ancora alta l’allerta incendi a Olbia e in Gallura, anche a causa dell’ondata di caldo africano prevista per questi giorni su tutta la Sardegna. La Protezione civile ha diramato un bollettino di rischio arancione per la giornata di domani sulla Gallura e su molte zone della Sardegna.

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale, spiega la Protezione civile.

L’allerta comunque resta alta in tutta la Sardegna, come sempre in questo periodo. In caso di avvistamento di fiamme o fumo, saranno previdenziali le immediate segnalazioni ai 115 – Vigili del fuoco – e al 1515 – Corpo Forestale, dato che le alte temperature e il vento previsti renderanno rapidissimo il divampare e il propagarsi delle fiamme.

