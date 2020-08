Rischio incendi, in Gallura è allarme rosso: il pericolo più alto della regione

Domani allerta rossa per la Gallura.

Nuovo bollettino sul rischio incendi protezione civile in Sardegna. Per domani in Gallura sarà una giornata da codice rosso, il massimo previsto. Per quanto riguarda le altre zone della Sardegna resta alta la guardia con pericolo arancione.

Visto il perdurare delle alte temperature e dopo gli incendi che si sono verificati continuano quindi le raccomandazioni della Protezione civile e l’invito a prestare la massima attenzione, quando si frequentano ambienti aperti. Il codice rosso indica che le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale.

Le autorità raccomandano di non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, che possono incendiare l’erba secca, non accendere fuochi nei boschi, non parcheggiare l’auto con la marmitta calda a contatto con l’erba secca.

