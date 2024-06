La rissa nella discoteca di Olbia finisce nel sangue: le indagini

Le indagini sulla rissa nella discoteca di Olbia.

Proseguono le indagini sulla violenta rissa avvenuta nelle prime ore di domenica mattina nei pressi della discoteca Pascino a Olbia. La lite, scoppiata per motivi futili, ha visto un giovane olbiese di 25 anni aggredire un coetaneo tedesco con una bottiglia rotta, infliggendogli una ferita al collo.

Fortunatamente, le lesioni riportate dal giovane tedesco non si sono rivelate gravi e, dopo le cure necessarie, gli sono stati assegnati dieci giorni di prognosi. Entrambi i coinvolti nella rissa sono stati denunciati: l’olbiese per lesioni personali e rissa, mentre il tedesco per rissa.

L’episodio, avvenuto vicino al centro di Olbia, ha attirato l’attenzione di numerosi giovani presenti in zona, che hanno assistito impotenti alla scena. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti prontamente, hanno preso in carico la situazione. Il giovane olbiese, autore dell’aggressione, è ora accusato di tentato omicidio.

