Code e caos alle partenze, tensione in aeroporto a Olbia

Caos all’aeroporto di Olbia.

Mattinata di caos all’aeroporto di Olbia, dove troppa gente e pochi addetti hanno causato lunghe code e malumori tra i passeggeri. Le proteste non sono tardate ad arrivare, con numerosi viaggiatori visibilmente frustrati per i disagi.

La situazione è rimasta tesa anche in serata, con file che si sono protratte oltre il normale e un numero insufficiente di personale per gestire il flusso dei passeggeri. Le autorità aeroportuali stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità il prima possibile.

