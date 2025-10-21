Rissa tra extracomunitari a Olbia, allarme tra i presenti

La rissa tra extracomunitari a Olbia.

Tre persone sono rimaste ferite questa mattina a Olbia in seguito a una lite scoppiata in corso Vittorio Veneto tra cittadini extracomunitari. Sul posto sono intervenute prontamente le Forze dell’Ordine, che hanno identificato tutti i coinvolti e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze dei presenti, alla base del conflitto potrebbero esserci motivazioni economiche, come un prestito non restituito, oppure problemi legati allo spaccio. I carabinieri della locale stazione stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili per chiarire le responsabilità dei partecipanti e stabilire eventuali provvedimenti. I feriti sono stati medicati dagli operatori del 118 intervenuti sul posto.

