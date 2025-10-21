Incidente a Padru, come sta il conducente dell’auto

Le condizioni dell’uomo coinvolto nell’incidente a Padru.

Sono in miglioramento ed è stato dimesso dall’ospedale l’uomo coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 110, nel territorio di Padru. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi e finendo fuori carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Olbia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, evitando ulteriori disagi alla circolazione. Il conducente è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stato sottoposto a controlli approfonditi.

Nonostante il forte impatto, le sue condizioni non hanno mai destato preoccupazioni e le valutazioni mediche hanno permesso il rapido miglioramento del quadro clinico, fino al momento della dimissione. L’incidente resta al centro delle verifiche dei militari dell’Arma, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e di accertare eventuali responsabilità.

