Aquabike Olbia, i sommozzatori della polizia salvano un pilota

L’intervento durante l’Aquabike di Olbia.

Durante l’Aquabike World Championship – Regione Sardegna Gran Prix of Italy, svoltosi a Olbia dal 17 al 19 ottobre 2025, i sommozzatori della polizia di Stato hanno svolto un ruolo determinante nel garantire la sicurezza in acqua per l’intera durata della manifestazione sportiva internazionale. La squadra, in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, ha presenziato lungo il circuito di gara con tempestività e grande professionalità, assicurando supporto e soccorso pubblico.

Nel corso della seconda giornata, durante una delle competizioni tra moto d’acqua, un partecipante ha perso il controllo del mezzo, che è affondato rapidamente. L’intervento immediato dei sommozzatori, insieme all’organizzazione dell’evento, ha consentito il soccorso tempestivo del conduttore, evitando possibili conseguenze più gravi. Il giorno successivo la stessa squadra ha effettuato il recupero del mezzo affondato. Nonostante le difficoltà iniziali, l’utilizzo di strumentazioni specialistiche e la competenza tecnica degli operatori hanno reso possibile il recupero completo e sicuro.

L’operazione ha confermato ancora una volta la preparazione, la prontezza e la professionalità dei sommozzatori della polizia di Stato, dimostrando come il loro impegno sia fondamentale non solo nelle situazioni di emergenza quotidiane, ma anche durante eventi sportivi di rilievo internazionale, a garanzia della sicurezza della collettività e del regolare svolgimento delle competizioni.

