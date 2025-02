Un lettore denuncia l’aumento dei roghi a Olbia

“Ogni giorno bruciano sterpaglie nelle campagne di Olbia”, un lettore di Gallura oggi segnala l’aumento di roghi a Olbia. Diverse le foto con cui ha mostrato quello che accadrebbe quasi ogni giorno nelle periferie della città. “Una situazione grave che spesso si riscontra ad Olbia sulla qualità dell’aria”, ha dichiarato il residente di Sa Minda Noa.

”Anche oggi a seguito incendi di sterpaglie e sicuramente anche di rifiuti soprattutto la notte dalle campagne limitrofe e in periferia e non solo in qualsiasi cortile olbiese. L’aria ovunque diventa irrespirabile e dannosa alla salute”, ha aggiunto il lettore paragonando la situazione alla ”terra dei fuochi” in Campania.

