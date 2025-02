Gavino Murrighile confermato presidente Avis Olbia

L’assemblea elettiva dell’Avis di Olbia ha confermato la guida di Gavino Felice Murrighile: sarà ancora lui il presidente. I vicepresidenti saranno Nelly Barra e Ciro Punzo, la segretaria è Barbara Sanna e Andrea Zaffarano tesoriere. Il direttivo si completa con l’elezione di Sabina Virdis, Paolo Cherchi, Maria Grazia Chirigoni, Rita Pala, Massimiliano Zaffarano, Maurizio Piu, Lorena Demartis, Cosimo Paraggio e con Agostino Chiaffitella, presidente onorario. Direttrice sanitaria viene confermata Daina Giangrande e revisore contabile Gabriela Savigni.

Le parole di Murrighile

“E’ stato premiato il buon lavoro svolto nel precedente mandato che ha portato ad un notevole incremento delle sacche raccolte – spiega Gavino Murrighile -. Grazie agli innumerevoli progetti promossi e realizzati. Progetti che hanno spaziato dalla intensificazione della raccolta nelle scuole, con le forze armate, con i sindacati e le aziende, con gli accordi con le chiese cittadine. Sono nati così i progetti con il Red Valley e con l’Olbia calcio, tendenti ad ottenere gratuità per i donatori. Stretto un rapporto di collaborazione speciale con il Mater Olbia che ha determinato la gratuità, per gli iscritti Avis, degli elettrocardiogrammi. Nonché visite gratuite in tutte le specialità insediate al Mater Olbia. I quadriennio si è concluso con il varo della prima autoemoteca di proprietà di una Avis comunale. Grazie ad un progetto specifico con la Regione Sardegna”.

“Per il futuro muove sfide ci attendono e l’ambizione è quella di raggiungere l’autosufficienza ematica in città ed uscire così dalla schiavitù dell’acquisto del sangue dalle Regioni più virtuose della penisola.

Per riuscirci e’ necessario lavorare su progetti concreti a breve termine ed investire sulla crescita della cultura della donazione, con progetti che coinvolgano le scuole dell’infanzia e le famiglie degli studenti.

Se la Regione e la Asl Gallura ci supporteranno potremmo sviluppare delle idee progettuali, che sono già pronte e che potremmo mettere in campo in brevissimo tempo”.

I progetti futuri

“Da subito inizieranno le Interlocuzioni con l’assessorato alla Sanità e con il management della Asl , per lavorare insieme su progetti ambiziosi che potranno incrementare la raccolta con enormi vantaggi anche per la finanzia pubblica. Il ritrovato rapporto di collaborazione con la Asl Gallura, superate le incomprensioni del passato, consentiranno di migliorare l’accoglienza dei donatori. Nonché ampliare le facilitazioni sanitarie per coloro che mettono a disposizione il proprio corpo per regalare vita e speranza a coloro che dipendono da una sacca di sangue”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui