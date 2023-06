Ronaldo e Georgina fisico da urlo e mostrano la tartaruga

Proseguono le vacanze in Sardegna per Ronaldo e Georgina.

Ronaldo e Georgina si stanno godendo le loro vacanze a bordo di uno yacht scegliendo la Sardegna come meta, i primi vip a venire nell’Isola. I due si trovano in Gallura, zona molto amata dal calciatore, a Puntaldia. Ieri hanno fatto qualche tuffo davanti a Tavolara con i loro figli.

Nei nuovi scatti Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez mostrano un fisico perfetto. Lui ha degli addominali da urlo, mentre la sua compagna mostra un lato b da urlo, un corpo tonico e scolpito dalla palestra. Nelle nuove foto postate dall’influencer spagnola pare che i due si siano fermati in spiaggia trovando una bellissima tartaruga. Poi hanno deciso di restare nella loro barca a soleggiarsi.

Entrambi sono abbronzatissimi, sfoggiando un colorito dorato. I due, infatti, non hanno rinunciato alla tintarella e questo mette ancora di più in mostra la loro fisicità tonica e perfetta. Le foto in perizoma di Georgina hanno scatenato, tuttavia, anche un piccola polemica da parte del pubblico che segue Ronaldo, essendo attaccante dell’ Al-Nassr Football Club. Secondo i musulmani il corpo della compagna del calciatore è peccaminoso e si chiedono come faccia Ronaldo a non essere geloso di Georgina Rodriguez per apparire in costume da bagno. Una polemica che ha causato uno shock culturale e uno scontro con i follower occidentali della donna, che si sono schierati per la libertà della donna di mostrare il proprio corpo alla pari di un uomo. Infatti, nessuna polemica ha investito Ronaldo per la scelta di apparire in costume.

