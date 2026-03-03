Nuova apertura in Costa Smeralda, open day per 60 posti di lavoro

In Costa Smeralda offrono 60 posti di lavoro per una nuova apertura

La Tiara di Cervo apre in Costa Smeralda per la stagione 2026 e organizza un open day per 60 posti di lavoro. L’estate scorsa c’è stata l’anteprima per la struttura che nasce da un progetto di Alfonso Dolce, fratello di Domenico e amministratore delegato di Dolce & Gabbana. Per la gestione è stato scelto Aldo Melpignano.

“La Tiara di Cervo è un nuovo progetto di ospitalità in Costa Smeralda: 26 residenze private affacciate sulla Marina di Porto Cervo. Ogni residenza dispone di ampi spazi interni ed esterni, terrazze panoramiche e aree living dedicate, con un modello di accoglienza costruito su misura. Private chef, esperienze in mare, servizi dedicati alle famiglie, coordinamento transfer e un team in grado di rispondere alle esigenze di ogni ospite. Un progetto che nasce per dialogare con la Sardegna, valorizzarne l’identità e contribuire alla crescita professionale del territorio”.

“In vista dell’apertura, infatti, la struttura apre le sue porte per un Open Day rivolto a chi desidera entrare a far parte di una realtà dinamica e in crescita nel panorama dell’ospitalità, con l’obiettivo di costruire un team radicato nel territorio e capace di interpretarne cultura, ritmo e senso dell’accoglienza”.

La data e le figure richieste

“Il 17 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, La Tiara di Cervo accoglierà candidati interessati a intraprendere un percorso professionale all’interno di un progetto che unisce visione imprenditoriale e cultura dell’ospitalità contemporanea. Per La Tiara siamo alla ricerca di persone motivate da inserire nei seguenti reparti: Housekeeping, Sala, Cucina, Bar, Porter, Night Audit, Front Office, Drive“.

Sono 60 le posizioni aperte e l’Open Day offrirà ai candidati la possibilità di conoscere da vicino il progetto e sostenere un primo colloquio conoscitivo direttamente in sede. Un’intera giornata per incontrarsi, conoscersi e costruire insieme un nuovo capitolo dell’ospitalità in Sardegna. Per partecipare è necessario candidarsi: https://latiaradicervo.it/it/open-day/”.

