Da Porto Rotondo a Roma, onorificenza per il presidente del Rotary Mundula

A Roma il presidente del Rotary Club Coast Porto Rotondo

Alla conviviale del Rotary Club Roma Foro Romano, invitato il presidente del Rotary Club Coast Porto Rotondo, Elias Mundula.

“Ospiti presenti: Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli (comandante generale dei Carabinieri e del corpo forestale dello Stato, relatore della serata), Dott. Franco Massi, Segretario Generale della Corte dei Conti, Magistrato contabile dott.ssa Chiara Grassi, dott. Mauro Lambertucci, Presidente emerito del Tribunale di Velletri, dott.ssa Maria Grazia Berti, giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Barbara Di Giovannantonio Giudice di Terni, Elisa Di Francisca campionessa olimpica”.

“La visita graditissima del Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, dal 2024 Comandante del CUFAA –Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, nel corso della serata ha illustrato le caratteristiche del suo Comando e l’impegno in favore della tutela del patrimonio ambientale.

Un’eccellenza italiana in perfetto allineamento con i reali valori del Rotary, nel segno dell’impegno del nostro Club per la legalità e la tutela dell’ambiente”.

“A fine serata il presidente Elias Mundula del Rotary Club Coast Porto Rotondo è stato premiato di una onorificenza, e insignito quale socio onorario del Rotary Club Roma Foro Romano, spilla consegnata dalla campionessa olimpionica Elisa Di Francisca e dal Generale di Corpo D’Armata Fabrizio Parrulli“.

