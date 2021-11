L’uomo è entrato nell’auto parcheggiata a Olbia.

Ieri sera, ad Olbia, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Campidano a Olbia su richiesta della proprietaria di un’auto.

La donna ha denunciato che un uomo poco prima si era introdotto nella sua auto, lasciata aperta per pochi minuti, ed aveva rubato alcuni oggetti dall’interno. Le immediate ricerche hanno permesso di individuare il ladro che è stato identificato come un tunisino di 39 anni senza fissa dimora, già gravato da un provvedimento di espulsione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna. Lo straniero invece è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.