Problemi a Fiumicino per 150 passeggeri Volotea diretti a Olbia

Sembrava un “normale” ritardo, ma il collegamento Volotea da Fiumicino a Olbia si è trasformato in un incubo in aeroporto per 150 passeggeri. Una ruota bucata dell’aereo ha dato inizio a una serie di disavventure che hanno messo in gravi difficoltà il nutrito gruppo di persone composto anche da giovani tennisti e anziani. Tra gli involontari protagonisti di questa disavventura c’era il medico di Torpé Antonello Domenico Cabras. “È assurdo che una compagnia aerea del genere debba garantire la continuità territoriale alla Sardegna”, commenta al termine della lunga odissea.

“Il volo era previsto per le 18:20, poi l’hanno spostato alle 19 e siamo regolarmente saliti a bordo – Cabras ripercorre le tappe del pasticcio -. Dopo una ventina di minuti ci hanno fatto scendere per un problema tecnico ed è cominciato il lungo delirio. Solo dopo abbiamo scoperto che il problema riguardava una ruota, ma continuavamo a ricevere informazioni vaghe e contrastanti. Alle 22 ci hanno definitivamente cancellato il volo. Dopo ci hanno preso tutti i nomi per cercarci delle sistemazioni in albergo, ma hanno cominciato a prendere tempo”.

Nel frattempo qualcuno cercava alternativa. “Ma i prezzi delle camere disponibili si aggiravano sui 250 euro, più il transfert andata e ritorno – spiega il medico -. Qualcuno si è arrangiato così, per il resto continuava la snervante attesa”. Le ore passavano e stanchezza e tensione crescevano. “C’erano anziani che soffrivano, ragazzini del gruppo di tennis che vomitavano e verso le 2 siamo riusciti a farci portare acqua – spiega -. Ma la tensione era alta ed è stata chiamata anche la polizia. Prendevano tempo per le sistemazioni, ma all’improvviso la situazione si è sbloccata: trovate camere per tutti, a spese loro transfert compreso”.

Piano piano il gruppo dei passeggeri si riduceva. “Con alcuni colleghi abbiamo deciso di non fidarci più e siamo partiti col volo Aeroitalia delle 7 – conclude Cabras -. I ragazzini e tutti gli altri passeggeri del volo di ieri sono riusciti a tornare stamattina. Ma anche quel volo è partito in ritardo: mi chiedo come una compagnia low cost come Volotea possa garantire la continuità territoriale per la Sardegna“.

