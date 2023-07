Bolletta dell’acqua da 53mila euro, l’incubo di una donna di Budoni

Bolletta dell’acqua stratosferica per una signora di Budoni.

Aveva ricevuto una bolletta dell’acqua per un importo di 53mila euro una donna di Budoni, che non ha potuto far altro che rivolgersi a un avvocato.

I consumi sono stati attribuiti al padre della donna, ormai defunto. Lei ha ereditato la casa, ma non ha fatto la voltura dell’utenza dell’acqua. Così le è arrivata la salatissima bolletta, relativa a consumi del 2006.

Non tutti sanno che le bollette così vecchie sono ormai prescritte. La donna, disperata per l’insostenibile importo della bolletta, ha così deciso di rivolgersi all’avvocato Giuseppe Durgoni, esperto del settore, anche se alla fine il caso non è neanche giunto in tribunale. Una volta fatta la voltura dell’utenza, la donna ha potuto contestare ad Abbanoa la prescrizione degli importi richiesti.

La vicenda ha avuto un lieto fine. La bolletta rettificata recapitata alla donna, come si legge su La nuova Sardegna, ha un importo finale di “0 euro“.

