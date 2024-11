Più di 10 milioni per il parco di via Mosca con il suo palazzetto, il Comune accelera sul progetto

La realizzazione del parco e del palazzetto a Olbia con i fondi Pnrr.

Via Mosca avrà presto il suo parco con un palazzetto sportivo per competizioni agonistiche e il Comune accelera sul progetto. Ci sono 10 milioni di fondi Pnrr e la giunta comunale di Olbia ha deliberato con urgenza, con voto unanime, l’avvio del progetto di rigenerazione urbana del quartiere “Sa Minda Noa”, con finanziamenti destinati a interventi di riqualificazione e miglioramento del tessuto sociale e ambientale della città.

L’iniziativa, inserita nell’ambito dell’investimento Pnrr M5.C2 2.1, prevede un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 3,34 milioni dal bilancio comunale, destinati alla realizzazione di un parco urbano e di un palazzetto dello sport. Il progetto mira a offrire uno spazio multifunzionale, adeguato ad ospitare attività sportive sia agonistiche che amatoriali, rispondendo alle esigenze della comunità locale.

Secondo quanto stabilito dalla delibera n. 415 del 30 ottobre 2024, il progetto “Sa Minda Noa” si compone di due lotti con i lavori affidati a due ditte. Al fine di ottimizzare l’utilizzo della struttura sportiva, la Giunta ha richiesto al dirigente e al RUP (responsabile unico del procedimento) di collaborare con la direzione dei lavori per definire soluzioni progettuali che consentano una migliore sistemazioni degli spazi interni. Tali soluzioni saranno finalizzate ad aumentare le aree utilizzabili per attività sportive, garantendo al contempo la conformità alle normative Coni e l’omologazione di livello “Silver” per basket e pallavolo da parte della FIP.

La Giunta comunale ha dichiarato immediatamente esecutiva la delibera, sottolineando la necessità di procedere nei tempi stabiliti dal cronoprogramma Pnrr, per evitare ritardi nell’erogazione dei fondi e garantire la pronta realizzazione delle opere. Il progetto prevede, inoltre, la costruzione di spazi a uso scolastico e di quartiere, con la possibilità di ospitare nuove discipline sportive, rispondendo così alla crescente domanda di spazi polifunzionali nella comunità di Olbia.

