Il raid vandalico ad Arzachena.

C’è grande rabbia ad Arzachena in seguito al raid vandalico e furto ai danni di alcuni carri allegorici. Ieri, in seguito ad un controllo da parte degli organizzatori, i pianali sono stati ritrovati completamente vuoti e spogliati fino all’ultima tavola. I balordi hanno smontato tutte le strutture presenti e si sono portati via il materiale, buttando a terra quello che non gli occorreva creando immondizia e rendendo il materiale irrecuperabile per le manifestazioni future.

La rabbia.

“Siamo amareggiati perché una cosa del genere non è mai successa. Ci hanno derubato anche di quella piccola speranza che rimaneva per organizzare questo carnevale dopo un lungo periodo di pandemia e finalmente riportare un po’ di allegria per le strade del paese rispettando le dovute norme – fanno sapere dal comitato Chissi di lu Carrasciali Alzachinesu -. Ora, invece, ci ritroviamo con l’umore sotto terra e con tanta rabbia pensando a coloro che in questi anni hanno lavorato a tutto questo. Non sono stati rubati solo i materiali comprati con i soldi che il Comune da per organizzare il tutto, ma anche materiale che noi ragazzi acquistiamo con i nostri soldi. Ci hanno derubato del lavoro svolto in tutti questi anni da parte di chi ama questa manifestazione, di ogni singolo gruppo, del comitato e anche dell’amministrazione comunale”.

Le indagini.

Le immagini dell’accaduto, postate in rete, sono diventate virali e gli organizzatori sperano di poter arrivare agli autori della vigliaccata. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, che stanno indagando per poter risalire ai responsabili.