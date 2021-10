Un carro di Calangianus al Carnevale di Tempio.

Il 2022 sarà un anno eccezionale per il carnevale gallurese e per Calangianus in particolare. Per la prima volta nella storia, infatti, un comitato del carnevale calangianese è stato ammesso a partecipare con il proprio carro al Carnevale di Tempio Pausania per il quale stanno iniziando i preparativi.

Il tema del carro prescelto sarà Amazon/Amazzonia. Una riflessione sul problema del cambiamento climatico e la sua connessione con gli stili di vita dell’uomo sempre più in contrasto con madre natura. Le buone notizie, però, non finiscono qui. Dopo un anno di stop il 2022 sarà l’anno della ripartenza anche per il Carnevale di Calangianus che, ormai è ufficiale, si farà.