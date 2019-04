Uomo condannato per furto.

E’ stato condannato a 8 mesi, G. C, 50enne di Olbia, per aver rubato la macchina a don Rinaldo Alias. Come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, l’uomo per giorni chiedeva soldi al sacerdote con cui si conoscevano bene e alla fine decise di salire in auto e rubarla.

La vicenda risale al 2013. L’uomo venne subito bloccato dai carabinieri di Olbia. E’ stato condannato a 8 mesi per furto dal tribunale di Tempio.

(Visited 1.174 times, 1.174 visits today)