Via alla raccolta firme a Olbia per il salario minimo

Al via anche a Olbia la raccolta firme per il salario minimo: sabato 9 settembre, dalle 9 alle 13, in viale Aldo Moro (angolo via Poletti). I portavoce del Movimento 5 stelle allestiranno un banchetto per la raccolta delle firme in favore della proposta di legge sul salario minimo.

“Il salario minimo legale è una misura di dignità per la quale il Movimento 5 Stelle si batte da dieci anni – commenta il consigliere regionale Roberto Li Gioi -. Nonostante l’opposizione del Governo Meloni, abbiamo deciso di lanciare una raccolta firme a sostegno della nostra proposta che sta avendo ottimi risultati in tutto il territorio nazionale. Questa misura se approvata rafforzerebbe la contrattazione collettiva e, secondo l’Istat, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori. Vi aspettiamo numerosi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui