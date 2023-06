Salmo compie 39 anni, il commento sui social: “Vekkiominkia”

Il compleanno di Salmo e i fan che gli danno affettuosamente del vecchio.

Commosso davanti alla sua torta, Salmo ha compiuto 39 anni. Per celebrare il suo compleanno il rapper di Olbia ha pubblicato uno scatto in cui si ritrae con una smorfia divertente in cui simula il pianto di un bambino prima di soffiare le sue candeline.

L’artista olbiese ha ricevuto tantissimi auguri da parte dei suoi fan e di tanti colleghi della musica italiana. Questo dimostra il successo strepitoso di Salmo, una stella sempre in ascesa nel panorama musicale e re indiscusso della scena del rap. La qualità delle sue canzoni e i numeri delle classifiche lo dimostrano. Salmo piace a tutti, grandi e piccini. Sono infatti pochi gli artisti che hanno raggiunto e superato i 40 anni che riescono ad appassionare un pubblico giovanile.

Ma Salmo ci riesce sempre e a questo si deve il primato delle classifiche. Anche i colleghi riconoscono il suo talento e tanti di loro gli hanno mandato degli auguri speciali. “Vekkiominkia”, gli ha detto affettuosamente Lazza, il rapper arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023, riconoscendo il fatto che non è certamente più un ventenne, ma rimane giovane dentro. Gli auguri sono arrivati anche dall’artista Emma Marrone e Valentino Rossi, che gli dice: “Cominci a diventare grande”. E ancora: “Ne farò 40 ma la tipa resta Under21 come Tonali”, è la frecciatina di un fan riferendosi alla relazione tra lui e Shari e altre precedenti ex, sempre molto giovani. “Ora sei il prefisso d’Italia”, gli scrive un altro. Insomma, l’affetto verso Salmo, per festeggiare il suo speciale compleanno è stato tanto.

