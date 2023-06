L’incendio sul traghetto era finto, esercitazione a La Maddalena

La simulazione dell’incendio su una nave a La Maddalena.

È stato simulato un incendio, sul traghetto “Enzo D” della Società Delcomar agli ormeggi presso la banchina “Poste” del Porto di La Maddalena, durante le operazioni di rifornimento carburante. La simulazione è quella di un rogo sul ponte garage con la conseguente rottura di una manichetta di collegamento tra il traghetto e l’autocisterna, che ha provocato il ferimento di un membro dell’equipaggio e la fuoriuscita di combustibile in mare.

Sono state attivate tutte le procedure di emergenza per prestare soccorso alla persona infortunata, per spegnere l’incendio divampato a bordo e per fronteggiare tempestivamente il potenziale inquinamento del mare di La Maddalena, come previsto dai vigenti piani di emergenza e dal piano operativo di pronto iIntervento locale.

Alle operazioni, coordinate dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, hanno preso parte i vigili del fuoco, la polizia municipale, il servizio 118 e l’associazione volontariato Protezione Civile – Sezione La Maddalena che, in sinergia tra loro, hanno assicurato capacità di risposta ad una possibile situazione emergenziale. L’occasione si è rivelata un importante e positivo test per tutti gli enti ed i soggetti istituzionalmente coinvolti e preposti ad affrontare le emergenze.

Si ringraziano tutte le Istituzioni, gli operatori intervenuti e la società di navigazione Delcomar per la preziosa collaborazione e per la qualificata opera professionale sempre garantita, in una realtà marittima che si pone come prioritari obiettivi la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui