Salmo, il nuovo singolo e il tour celebrano il decennale di Hellvisback

Salmo lancia il nuovo singolo e il tour 2026.

Hellvisback 10 Years Later si delinea come un’evoluzione profonda che onora il disco cult del 2016 celebrandone il decennale di Salmo. Il progetto, curato dall’artista olbiese, rappresenta un nuovo snodo creativo che filtra dieci anni di crescita artistica attraverso una maturità inedita. L’opera, attesa per il 3 aprile 2026 e già disponibile in preordine nei formati CD black leather box e musicassetta rossa, trova nel singolo Crackers il suo manifesto d’indipendenza. E’ il secondo di tre inediti che affrontano i falsi miti del successo nel rap di oggi.

La scrittura di Salmo conserva la ferocia controllata che ha reso iconico l’album originale, ma si evolve in una nuova estetica cruda e quasi analogica. Contestualmente l’artista di Olbia ha lanciato anche il tour Salmo Live 2026 con le date. Il tour toccherà i principali festival estivi italiani tra giugno e agosto, partendo da Perugia il 26 giugno e proseguendo attraverso tappe chiave come il Ferrara Summer Festival, il Rugby Sound Festival di Legnano e diverse date nel sud Italia tra cui Bari, Catania e Palermo, chiudendo il 28 agosto al Marea Festival di Montesilvano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui