Olbia e New York più vicine col volo diretto Delta per una stagione da record

Le opportunità per il territorio del volo diretto da Olbia a New York.

Olbia e New York sono sempre più vicine. Dal 21 maggio al 23 ottobre la compagnia Delta Airlines opererà all’aeroporto Aga Khan Costa Smeralda portando in città i turisti nordamericani grazie al nuovo volo diretto. La Gallura, come dimostrano numerosi studi, è sempre più meta del turismo statunitense, così il territorio ha puntato sul nuovo volo.

LEGGI ANCHE: Volo Olbia-New York, come la città si prepara alla sfida americana

Questo collegamento apre a un futuro per il territorio di voli sempre più internazionali. Questa mattina, presso l’aula magna dell’aeroporto di Olbia, i protagonisti del comparto turistico sardo hanno incontrato esperti del settore per analizzare le potenzialità del mercato nordamericano. Il dibattito si è concentrato sull’integrazione tra innovazione e accoglienza per rendere la Sardegna una meta internazionale sempre più competitiva attraverso una riflessione profonda sulle strategie di ospitalità.

L’obiettivo è costruire un prodotto turistico capace di attrarre visitatori per tutto l’anno, puntando sull’enogastronomia d’eccellenza, sui percorsi culturali e su servizi integrati che spaziano dai charter nautici alle locazioni di lusso, fino al noleggio auto per i viaggiatori che desiderano scoprire il territorio in autonomia.Secondo quanto emerso dal coordinamento scientifico dell’Università di Sassari, è vitale che ogni operatore comprenda le abitudini specifiche dei viaggiatori americani per farsi trovare pronto a rispondere a nuove aspettative.

LEGGI ANCHE: Il New York Post celebra la “Blue zone” grazie al volo diretto con Olbia

I flussi provenienti dagli Stati Uniti mostrano infatti un incremento straordinario, con un aumento dell’88% per cento nell’ultimo biennio e un raddoppio delle presenze in Gallura. Attualmente, gli Stati Uniti costituiscono il nono mercato complessivo per la Sardegna e il principale bacino extraeuropeo. Questo forte interesse richiede un approccio sinergico tra agenzie di viaggio, strutture ricettive e creatori di esperienze per consolidare un modello di accoglienza innovativo e costante.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui