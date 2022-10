Giorni caldi per Salmo: dj per la Juve e video su Amazon e YouTube

Salmo non si ferma: ieri ha fatto il dj prima della partita della Juve e oggi arrivano due video di sue esibizioni galluresi: il Red Valley di Olbia e l’unplugged a Baja Sardinia. Dopo aver conquistato San Siro con un concerto il 6 luglio, domenica 2 ottobre ha messo la sua bandierina sullo Juventus stadium, rigorosamente bianconera. “Sì, sono un gobbo di merda” è stato il suo coming out che ha preceduto il dj set prima della gara col Bologna. Oggi, invece, le sue esibizioni diventano virtuali e approdano su Amazon e YouTube. Questo 3 ottobre è prolifico per il cantante di Olbia che mete in mostra il suo “unplugged” e il festival nella sua città.

Al Ritual di Baja Sardinia ha registrato un live unplugged con una versione diversa dei suoi brani e un grande impatto scenico col tramonto estivo che scalda il granito gallurese: il video sarà disponibile su Amazon e YouTube dalle 21. Nella stessa giornata su Amazon arriva “Red Valley: Siamo Quello Che Ascoltiamo”, un film sul festival che ha in fiammato le notti di Olbia nei giorni di Ferragosto. Tra i protagonisti di quella quattro giorni raccontata nel docufilm c’è il padrone di casa Salmo, assieme a

Blanco, Fabri Fibra, Irama, Il Tre, Marracash, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari e Shablo.

Nel frattempo Maurizio Pisciottu sta preparando il tour invernale che lo vedrà girare la Penisola con 12 concerti, partendo il 17 settembre da Firenze per concludere il 18 a Torino.