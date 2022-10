Lutto per la scomparsa del padre di Massimo Curreli, dirigente dell’Olbia

“La società, i giocatori e tutti i dipendenti del club si stringono attorno al socio Massimo Curreli, Per la scomparsa del padre Giuseppe, noto e stimato professionista della città di Olbia”. La squadra e la società partecipano al lutto del dirigente e annunciano un gesto per ricordarlo in occasione della prossima gara al Nespoli. “Per esprimere vicinanza e partecipazione al dolore di Massimo e di tutti i familiari, in occasione della gara Olbia-Torres di mercoledì 5 ottobre la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio“.

L’annuncio della scomparsa a 89 anni di Giuseppe Curreli è stato dato dai figli Massimo, Sergio con Giovanna, Arma con Roberto, Paola. Dalla sorella Mariangela, i nipoti Matteo, Luca, Martina, Riccardo, Matilde e i parenti tutti. I funerali avranno luogo lunedì 3 ottobre alle ore 16:30 nella chiesa di San Paolo

Apostolo. Dopo i funerali si dispensa dalle visite. Il corteo funebre proseguirà per il nuovo cimitero.