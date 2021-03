La tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Pevero.

Recuperato questa mattina dai biologi dell’Amp di Tavolara un esemplare di Caretta caretta in evidente stato di difficoltà e spiaggiato nell’arenile del Pevero a Porto Cervo. La Caretta caretta, di circa 55 centimetri di lunghezza, ha sicuramente ingerito una lenza da pesca (presente sia nella bocca che nella cloaca dell’animale) e mostra evidenti traumi sul carapace, probabilmente causati dall’impatto con gli scogli.

In questo momento l’esemplare è in viaggio verso il CRES di Oristano dove sarà sottoposto a tutti i controlli e curato dai veterinari con apposite terapie. Ricordiamo che i cetacei e le tartarughe marine sono le prime vittime delle plastiche e delle lenze da pesca abbandonate in mare dall’Uomo: un fenomeno che ogni anno porta alla sofferenza e spesso alla morte di tantissimi animali.

Questa operazione rientra all’interno delle attività della Rete regionale per la conservazione della fauna marina di cui l’AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo è parte attiva e referente insieme alla Guardia Costiera al Corpo Forestale e alla Regione.

