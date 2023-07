Il salvataggio nelle acque di Olbia.

Venerdì scorso, due giovani sono stati salvati e riportati a riva grazie alle bagnine dello stabilimento balneare Kai Beach, situato sulla spiaggia di Pittulongu, a Olbia.

Una delle bagnine aveva avvistato i ragazzi a bordo di un materassino spinto dal vento. Con il passare del tempo, il materassino aveva oltrepassato le boe rosse, allontanandosi pericolosamente dalla riva per oltre 200 metri. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione e all’uso di un pattino, le bagnine sono riuscite a recuperare i giovani e a ricondurli sani e salvi sulla spiaggia.

I ragazzi, chiaramente affaticati e spaventati, hanno confessato di non essersi resi conto di quanto si stessero allontanando dalla riva e delle difficoltà incontrate nel tentativo di tornare indietro.

In seguito a questo episodio, i bagnini di salvataggio hanno lanciato un appello importante. I gonfiabili, come i materassini, non sono mezzi sicuri per affrontare il mare, soprattutto in giornate ventose con venti provenienti da terra. Queste condizioni possono spingere pericolosamente i gonfiabili verso il largo, creando situazioni di pericolo per chi si trova a bordo.

Questo episodio serve da monito per tutti coloro che si avventurano nel mare, soprattutto con mezzi non idonei come gonfiabili e materassini. La sicurezza in acqua è una responsabilità condivisa, e il rispetto delle regole e l’attenzione verso le condizioni del mare sono fondamentali per godere in piena serenità delle meraviglie offerte dalle spiagge.

