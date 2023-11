La mozione approvata su San Pantaleo al Consiglio comunale di Olbia.

La minoranza del Consiglio comunale di Olbia ha portato questo pomeriggio una mozione per far candidare San Pantaleo tra i Borghi più bell’Italia. Il fine, come spiegano i consiglieri, è dovuto alla sua caratteristica unica sia paesaggistica che urbanistica.

La mozione è stata presentata dal consigliere del Gruppo Misto, Stefano Spada, che ha preso l’esempio del borgo di Lollove, a 15 chilometri da Nuoro, perché “ha reso il borgo vivibile e appetibile per il turismo slow, ormai diffusa al livello mondiale – dichiara -. San Pantaleo ha tutte queste caratteristiche dal punto di vista storico, antropologico, paesaggistico, tra montagne e mare ma anche dal punto di vista di popolamento, la frazione ha avuto un’inversione di tendenza rispetto ad altri borghi”.

Alla mozione ha risposto il sindaco, Settimo Nizzi, spiegando che già vent’anni fa l’allora amministrazione stata lavorando per il riconoscimento del borgo, ma che allora era appannaggio solo di piccoli borghi e non di città come Olbia. “Non abbiamo mai lasciato cadere l’idea che questa parte importante del nostro territorio non dovesse avere un qualcosa di specificatamente riconoscibile e riconosciuto dalle istituzioni”, dichiara. E ancora: ”Ad oggi io non ero a conoscenza, anzi, avevo la convinzione per averlo discusso più di una volta che noi essendo città non potessimo avere l’opportunità di essere dichiarati borgo e siccome San Pantaleo non è parte a sé stante del nostro Comune. Però se se avete visto se ci sono queste possibilità non possiamo fare altro che approfondire e poi decidere”. La mozione è stata approvata all’unanimità con 25 voti a favore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui