San Pantaleo, nasce un associazione per far tornare il mercato nel borgo

L’associazione “Mercato di San Pantaleo” vuole il ritorno delle bancarelle

L’associazione “Mercato di San Pantaleo” è nata per chiedere il ritorno delle bancarelle nel borgo dopo il trasferimento a Olbia. Il 16 novembre alle 17 ci sarà il primo appuntamento nella sala parrocchiale di San Pantaleo. Dopo la tensione e le battaglie al Tar tra ambulanti e Comune arriva un’associazione che si mostra molto più accomodante con l’amministrazione Nizzi. “L’obiettivo di questo primo incontro è quello di instaurare un rapporto di proficua collaborazione con la comunità locale di San Pantaleo e l’amministrazione comunale di Olbia. Al fine di gettare le basi per la realizzazione del “progetto partecipato nuovo mercato di San Pantaleo”. Così spiega Giorgio Caggiari, segretario dell’associazione culturale “Mercato di San Bartolomeo”.

Il ritorno del Marcato a San Pantaleo

Il sindaco Nizzi dopo una serie di questioni legate alla sicurezza ha disposto voluto lo spostamento del mercatino negli spazi di via Gallo, a Olbia. “Fra gli argomenti che saranno motivo di confronto e dibattito si parlerà delle criticità emerse negli ultimi anni legate alla messa in sicurezza del mercato – si legge -. E le possibili soluzioni attuabili attraverso una riorganizzazione del mercato che tenga in considerazione le necessità di tutti. Proposta che secondo la nostra più ottimistica visione consentirebbe già dalla prossima stagione estiva di trovare una soluzione sostenibile e pacifica per la ricollocazione di questo amato e frequentato evento della Costa Smeralda nella sua sede storica“.

“Intendiamo rimanere vicini all’amministrazione locale, gli enti e la comunità tutta offrendo la nostra collaborazione e piena disponibilità. Per ogni attività volta al raggiungimento degli scopi sopra enunciati e presenti nel nostro statuto. Per maggiori informazioni vi chiediamo di contattarci attraverso la mail mercatosanpantaleo@gmail.com, sarà nostro interesse rispondervi in tempi brevi”.

Stalli a rischio nel mercato di San Pantaleo, Nizzi: “È più importante la sicurezza”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui