Cronoscalata di Tandalò, torna in pista il campione in carica Gigi Galli

Gigi Galli torna alla Cronoscalata su Terra di Tandalò: il pilota valtellinese sarà ancora ai nastri di partenza. Funambolo delle quattro ruote ed autore di alcune delle più belle pagine del rallysmo italiano nel FIA World Rally Championship degli ultimi vent’anni. Sarà all’evento sardo organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure per difendere il successo ottenuto lo scorso anno.

Al volante della sua Kia Rio RX con la quale dodici mesi fa si è cucito addosso lo scudetto di Re di Tandalò Galli ha risposto presente anche in questa edizione e si prepara ad entusiasmare il pubblico di appassionati che il prossimo weekend, dal 10 al 12 novembre, si raccoglierà ai bordi del tracciato di gara per assistere anche alle sue evoluzioni.

Non sarà un compito facile il suo, dato che dovrà vedersela con tanti piloti di spessore che hanno deciso di sfidare i 5.5 chilometri dell’ascesa sterrata più spettacolare d’Italia, alcuni anche per la prima volta. Un importante valore aggiunto per la corsa realizzata grazie al sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò che si fregerà dell’importante orgoglio di avere al via un pilota di questo spessore.

Le parole del Re di Tandalò

“Sono particolarmente contento di tornare in Sardegna a Tandalò – ha commentato Gigi Galli -. Lo scorso anno, nonostante un meteo a dir poco sfidante tutto è andato per il meglio. E non posso nascondere l’emozione che ho provato quando ho conquistato la fascia di Re di Tandalò nel manscione finale. Ogni gara ha una storia a sé, quindi sono consapevole che per ripetermi dovrò partire da un foglio bianco e cercare nuovamente di dare il massimo. La Cronoscalata su Terra di Tandalò è un evento ad altissimo livello di spettacolo. Sono sicuro che anche quest’anno non tradirà le attese dei tanti appassionati”.

