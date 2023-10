Scontro frontale con la moto, lutto nella Brigata Sassari

Maresciallo della Brigata Sassari muore per un incidente in moto

È un maresciallo della Brigata Sassari la vittima dell’incidente frontale tra auto e moto in via Leonardo da Vinci a Quartu. Il 49enne era in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente con un’utilitaria all’altezza dell’incrocio con via Egeo. Lo scontro è stato violento e per Maximiliano Vinchesi non c’è stato nulla da fare. 49enne di Cagliari era di stanza alla caserma di viale Poetto nel capoluogo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Quartu per ricostruire la dinamica dell’incidente. In quel tratto trafficatissimo della litoranea tra Cagliari e Villasimius sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La giornata era cominciata con la morte di un 20enne in Ogliastra ed è finita col decesso di un 49enne non lontano dal Poetto.

