I nuovi commissari Asl.

La seduta di fine anno in Giunta regionale è stata dedicata alla nomina dei commissari straordinari delle nuove Aziende sanitarie locali. Si tratta di otto nomi che resteranno in carica per sei mesi per realizzazione delle nuove Asl, che passano al centrodestra.

Per l’Asl 2 di Olbia si insedierà Francesco Logias, direttore della nefrologia all’ospedale di San Francesco di Nuoro, area Riformatori e vicino a Forza Italia. L’azienda di Sassari sarà guidata da Flavio Sensi, attuale commissario della Assl vicino a Fratelli d’Italia. Per Nuoro è stata nominata Gesuina Cherchi, di area Psd’Az, mentre a commissariare la Asl 5 di Oristano sarà Francesco Cossu, già direttore ad interim della struttura complessa direzione ospedaliera della Assl. Per la Asl 4 dell’Ogliastra ci sarà Ugo Stochino, attuale direttore del servizio di Igiene pubblica nelle Asl di Lanusei e Nuoro, area Lega.

Per quanto riguarda le altre aziende, per la Asl 6 del Medio Campidano sarà commissariata da Alessandro Baccoli. All’Asl 7 del Sulcis Iglesiente arriva Gianfranco Casu, vicino all’Udc. All’azienda di Cagliari Asl 8 ci sarà Bruno Simola. Al Brotzu è stato confermato per altri sei mesi Paolo Cannas, area Riformatori.

