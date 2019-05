Da Santa Teresa a La Maddalena record di Bandiere Blu

In Gallura e nella provincia di Sassari 9 bandiere.

Nessuna sorpresa, anzi una piacevole riconferma. Torna la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Educatio alle località di mare. Alla Gallura e alla provincia di Sassari ne vanno nove. Sono quelle delle spiagge di Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Palau, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Castelsardo, Sorso e Porto Ferro.

Ma in Sardegna sono anche altre le località premiate. In provincia di Oristano c’è Torre Grande, a Nuoro le spiagge di Tortolì e Bari Sardo, il Poetto di Quartu Sant’Elena e, sempre, nel Sud Sardegna, Porto Tramatzu a Teulada. Con una novità inattesa per l’anno: la spiaggia di Maladroxia sull’isola di Sant’Antioco.

In tutto sono state 385 le spiagge italiane che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2019. Per averla non basta un mare pulito e cristallino. Si devono soddisfare anche dei criteri relativi al servizio offerto, con attenzione alla pulizia delle spiagge e agli approdi turistici.

In testa nella classifica nazionale c’è sempre la Liguria con 30 località premiate, seguita dalla Toscana a cui sono andate 19 bandiere blu della Toscana. Poi c’è la Campania con 18, le Marche con 15 e la Sardegna con 14 bandiere.

(Visited 411 times, 411 visits today)